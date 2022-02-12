Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель KHAYAT (Андрей Хайат) стал звездным ведущим закулисья вокального шоу "Голос країни". Вместе со съемочной группой он заглянул в студию, где проходила подготовка к очередному эфиру и задал вопросы звездным тренерам проекта.
Так, на вопрос о конкуренции с Потапом Надя Дорофеева ответила, что чувствует это напряжения, которого у нее не было с Димой Монатиком в прошлых сезонах.
"Честно? Чувствую. Я даже не ожидала, думала, как в прошлом сезоне, мы там с Димой Монатиком, он мой сосед, мой друг. А с Потапом да, я ощущаю конкуренцию", - призналась Дорофеева.
Тем временем Потап ответил на вопрос ведущего о том, какими качествами должен обладать победитель вокального шоу. "Оригинальным и неистово влюбленным в пение", - коротко сказал он.
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В подписи к ролику говорится: "Интересно, что происходит за кулисами самого вокального шоу страны? В третьем выпуске диджитального бэкстейджа суперфиналист 9 сезона KHAYAT покажет тебе настоящий эксклюзив от тренеров "Голоса страны-12" DOROFEEVA и Потапа!".
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