Известная украинская певица Оля Полякова не удержалась от танца, услышав одного из исполнителей на шоу "Голос країни" - в Сети по-разному отреагировали на поведение звезды.

Оля Полякова стала одной из наставниц на шоу "Голос країни", передает Politeka.net. Также кресла тренеров в новом сезоне заняли певцы Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Потап.

На проекте каждый из наставников должен отобрать к себе в команду участников, которые покорили их на слепых прослушиваниях. На видео, обнародованном в одной из групп, Оля Полякова не удержалась на месте, услышав исполнителя, и пошла в пляс. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) В конце концов артистка нажала на красную кнопку ногой и повернулась к участнику.

"А под какой один трек вы готовы танцевать, отрываться и зажигать с утра до ночи? 🔥", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 40 тысяч просмотров и много комментариев. Некоторым не понравилось поведение Оли Поляковой.

"Я не устану это пересматривать🔥🔥🔥 🤘🤘🤘 Ярик огонь! Полякова бомба!", "Вот почему я не смотрю эту программу,чисто из-за Поляковой...🤮", "Напрочь сдурела баба", "Вот тут она богиня! Это было уместно и горячо!", "И это такое поведение тренера Голоса? 🤦‍♀️ Ни сдержанности, ни культуры поведения, ни уважения ко всем, кто смотрит..🤔", "Совсем с ума сошла", - написали комментаторы.

Напомним, Полякова показала свою роскошную виллу с обезьянами, верандой и бассейном на берегу

Также Politeka сообщала, что муж Поляковой подарил певице чемоданы, что она об этом думает

А еще Politeka писала, что Полякова в блестящем мини показала, как веселится с молодыми танцовщицами