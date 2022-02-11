Как передает Politeka.net, недавно стартовал новый сезон шоу "Голос країни". В составе тренеров произошли изменения, ими стали: Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Ольга Полякова и Потап.
На странице вокального шоу "Голос країни" опубликовали фото, на котором предложили поклонникам выбрать вариант, который им больше по душе.
"А что сегодня выберешь ты?✌🏼
"Понаровская права про деревню": фото Аллы Пугачевой до пластики вызвало ажиотаж
Юная фаворитка Олега Винника рассказала о пополнении в семье: "Как назовем?"
В гардеробе Дорофеевой появилось прозрачное белье: "Я побывала сегодня в раю..."
Дан Балан и Кароль устроили нежности прямо на полу, появилось видео: "Береги свою музу"
"Попросил снять видео": жизнь молодого украинца оборвалась на глазах у друга, детали трагедии
Среди вариантов:
1️⃣ Выпить чашку кофе со Святославом Вакарчуком
2️⃣ Зажечь на вечеринке с DOROFEEVA
Выбирай и оставляй свой ответ в комментариях", — пишут на аккаунте.
Поклонники шоу оставили множество комментариев под публикацией: "Пить кофе с Вакарчуком на вечеринке Дорофеевой", "Выпить кофе с Вакарчуком в городе, в котором не хочется чая :)", "Кофе со Святославом конечно!", "Еще спрашиваете", "Великая мечта", "Надя и только Надя", "Вечеринка с Дорофеевой", "Конечно же 2", "На вечеринку с Надечкой зажигать".
Ранее сообщалось, "Круче, чем дочь Меладзе": иподиакон с Волыни заставил тренеров "Голосу країни" открыть рты от восторга
Politeka рассказывала, дочь Меладзе не сдержала слез на "Голосі країни" с Вакарчуком и Поляковой: повернулись ли к ней судьи
Также, Полякова рассказала, каким Вакарчук оказался на самом деле: "Когда шла на "Голос країни", то очень боялась"