Поклонников популярного вокального шоу "Голос країни" поставили перед выбором между Святославом Вакарчуком и Надей Дорофеевой.

Как передает Politeka.net, недавно стартовал новый сезон шоу "Голос країни". В составе тренеров произошли изменения, ими стали: Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Ольга Полякова и Потап.

На странице вокального шоу "Голос країни" опубликовали фото, на котором предложили поклонникам выбрать вариант, который им больше по душе.

"А что сегодня выберешь ты?✌🏼

Среди вариантов:

1️⃣ Выпить чашку кофе со Святославом Вакарчуком

2️⃣ Зажечь на вечеринке с DOROFEEVA

Выбирай и оставляй свой ответ в комментариях", — пишут на аккаунте.

Поклонники шоу оставили множество комментариев под публикацией: "Пить кофе с Вакарчуком на вечеринке Дорофеевой", "Выпить кофе с Вакарчуком в городе, в котором не хочется чая :)", "Кофе со Святославом конечно!", "Еще спрашиваете", "Великая мечта", "Надя и только Надя", "Вечеринка с Дорофеевой", "Конечно же 2", "На вечеринку с Надечкой зажигать".

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