Відео конфузу співачки Ліда Лі, яка була підопічною Дмитра Монатіка, з'явилося в мережі.

Як пише Politeka.net, Лідія Скорубська, яка виступає на сцені під псевдонімом Lida Lee, поділилася цікавим відео на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Lida Lee стала учасниці програми "Хто зверху" , яку ведуть Сергій Притула і Леся Нікітюк.

"Ви знали, що у мене є суперсила-читати по губах?» - написала співачка.

Співачка опублікувала кумедний фрагмент своєї участі в шоу»Хто зверху". Так, за умовами одного з конкурсів Lida Lee повинна була вгадувати по губах слова, які говорила Леся Нікітюк, однак не змогла відгадати жодного.

Кадри повеселили користувачів мережі.

"Я кричу», «я аж переживала", " Та то Леся невиразна якась...", "Прекрасна в своєму подиві", - пишуть в коментарях.

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