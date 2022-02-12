Известная телеведущая Леся Никитюк сейчас отдыхает на Пхукете, откуда среднестатистические европейцы частенько приезжают с лишним весом - звезда призналась, сколько она обычно набирает на отдыхе.

Леся Никитюк отправилась на отдых в Таиланд, о чем рассказала в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда не только делится яркими кадрами, но и рассказывает о своей жизни там.

В одних из новых сторис телеведущая решила "потроллить" блогеров, которые жалуются, что приезжают с отпуска с лишними килограммами.

"Я не буду записывать сторис, типа, как эти все телочки-блогерши: "Ой, господи, это все! Это плюс три килограмма однозначно привезу домой!". Я допускаю своему весу плюс два кг и не больше. И сразу сгоняю за неделю-за две, поэтому я не буду писать такие сторис", - рассказала Леся Никитюк.

Отметим, виной лишних килограммов, набранных в Таиланде, называют образ жизни местных жителей и их питание.

В частности, у тайцев уже сложилась привычка есть много риса, особенно он вреден для фигуры с мясом. Поэтому эксперты рекомендуют отказываться от этой каши, или же есть ее с овощами.

Кроме того, порции тайских блюд огромны, и люди здесь практически не ходят пешком, поэтому туристам рекомендуют делить блюда с другом и передвигаться на своих двух.

Ранее сообщалось, Никитюк и Решетник появились вместе на фоне слухов о новой "Холостячке"

Также, Леся Никитюк в полупрозрачном белье показала свой реальный размер

Politeka рассказывала, Никитюк в ультракоротком наряде на свой лад повторила культовую сцену из "Основного инстинкта"