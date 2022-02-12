Леся Никитюк отправилась на отдых в Таиланд, о чем рассказала в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда не только делится яркими кадрами, но и рассказывает о своей жизни там.
В одних из новых сторис телеведущая решила "потроллить" блогеров, которые жалуются, что приезжают с отпуска с лишними килограммами.
"Я не буду записывать сторис, типа, как эти все телочки-блогерши: "Ой, господи, это все! Это плюс три килограмма однозначно привезу домой!". Я допускаю своему весу плюс два кг и не больше. И сразу сгоняю за неделю-за две, поэтому я не буду писать такие сторис", - рассказала Леся Никитюк.
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Отметим, виной лишних килограммов, набранных в Таиланде, называют образ жизни местных жителей и их питание.
В частности, у тайцев уже сложилась привычка есть много риса, особенно он вреден для фигуры с мясом. Поэтому эксперты рекомендуют отказываться от этой каши, или же есть ее с овощами.
Кроме того, порции тайских блюд огромны, и люди здесь практически не ходят пешком, поэтому туристам рекомендуют делить блюда с другом и передвигаться на своих двух.
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