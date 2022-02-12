Как пишет Politeka.net, Лидия Скорубская, которая выступает на сцене под псевдонимом Lida Lee, поделилась интересным видео на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
Lida Lee стала участнице программы «Хто зверху», которую ведут Сергей Притула и Леся Никитюк.
«Вы знали, что у меня есть суперсила — читать по губам?» - написала певица.
Певица опубликовала забавный фрагмент своего участия в шоу «Хто зверху». Так, по условиям одного из конкурсов Lida Lee должна была угадывать по губам слова, которые говорила Леся Никитюк, однако не смогла отгадать ни одного.
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Кадры повеселили пользователей Сети.
«Я ору», «Я аж переживала», «Та то Лэся невнятная какая-то...», «Прекрасна в своем недоумении», - пишут в комментариях.
Напомним, Тина Кароль заинтриговала кадрами в объятиях экс-партнеров Саниной и Лиды Ли по "Танцям з зірками".
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