Видео конфуза певицы Лида Ли, которая была подопечной Дмитрия Монатика, появилось в Сети.

Как пишет Politeka.net, Лидия Скорубская, которая выступает на сцене под псевдонимом Lida Lee, поделилась интересным видео на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Lida Lee стала участнице программы «Хто зверху», которую ведут Сергей Притула и Леся Никитюк.

«Вы знали, что у меня есть суперсила — читать по губам?» - написала певица.

Певица опубликовала забавный фрагмент своего участия в шоу «Хто зверху». Так, по условиям одного из конкурсов Lida Lee должна была угадывать по губам слова, которые говорила Леся Никитюк, однако не смогла отгадать ни одного.

Кадры повеселили пользователей Сети.

«Я ору», «Я аж переживала», «Та то Лэся невнятная какая-то...», «Прекрасна в своем недоумении», - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль заинтриговала кадрами в объятиях экс-партнеров Саниной и Лиды Ли по "Танцям з зірками".

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