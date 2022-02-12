Відома співачка Аліна Гросу поділилася чарівним відео, в якому показала себе на даху, а також нагадала про День закоханих.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Аліна Гросу, яка після розлучення з молодим чоловіком закрутила роман з російським актором Романом Полянським, поділилася у своєму Instagram чарівним відео, а також нагадала про свою пісню "рушник", яку рік тому презентувала в дуеті з коханим.

У ролику Аліна зображена на даху, вона стоїть на вітрі на тлі красивого виду на місто. Перед камерою красуня з'явилася в цікавому образі, на ній довге чорне плаття цікавої текстури, як ніби "волохате". Цей наряд красиво підкреслив витончену талію і жіночні форми співачки. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Гросу написала: "#loveisintheair і рівно рік тому вийшла наша пісня ❤️ @roman_polianskiy спеціально для всіх закоханих до найромантичнішого дня року🙌 🏽. А ви відзначаєте це свято? І взагалі є з ким? Якщо ні, пишіть тут під постом, хто шукає другу половинку, може бути ви прямо тут знайдете її??".

Шанувальники тут же почали коментувати відео артистки: "❤️❤️❤️❤️обожнюю Ваше суппер творчість", "Красоточка❤️❤️", "Вай😍 Наша гордість🔥", "Ну яка ж красуня 🔥", "Будьте щасливі зі своїм обранцем!❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

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