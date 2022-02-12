Известная певица Алина Гросу поделилась очаровательным видео, в котором показала себя на крыше, а также напомнила о Дне влюбленных.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Алина Гросу, которая после развода с молодым мужем закрутила роман с российским актером Романом Полянским, поделилась в своем Instagram очаровательным видео, а также напомнила о своей песне "Полотенце", которую год назад презентовала в дуэте с возлюбленным.

В ролике Алина запечатлена на крыше, она стоит на ветру на фоне красивого вида на город. Перед камерой красотка появилась в интересном образе, на ней длинное черное платье интересной текстуры, как будто "волосатое". Этот наряд красиво подчеркнул изящную талию и женственные формы певицы. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Гросу написала: "#loveisintheair и ровно год назад вышла наша песня Полотенце ❤️ @roman_polianskiy специально для всех влюблённых к самому романтичному дню года🙌🏽. А вы отмечаете этот праздник? И вообще есть с кем? Если нет, пишите здесь под постом, кто ищет вторую половинку, может быть вы прямо здесь найдёте её??".

Поклонники тут же принялись комментировать видео артистки: "❤️❤️❤️❤️Обожаю Ваше суппер творчество", "Красоточка❤️❤️", "Вай😍 Наша гордость 🔥", "Ну какая же красотка 🔥", "Будьте счастливы со своим избранником!❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

Напомним, Алина Гросу представила новую песню, сверкнув всеми своими достоинствами: "Мы уже готовимся…".

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