Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу, которая после развода с молодым мужем-ровесником, закрутила роман с 38-летним российским актером Романом Полянским, представила поклонникам свою новую работу – песню и лирик видео "Виски".

Так, в ролике можно прослушать новую песню Алины, а также увидеть ее в смелых нарядах. Как видно, на видео певица сменила несколько образом, в одном из них она изящно демонстрирует свои аппетитные прелести. Также можно обратить внимание на пышные светлые кудри артистки, хотя сейчас она вернулась к более естественной прическе. Также на кадрах мельком можно увидеть ее нового возлюбленного Романа Полянского.

В подписи к публикации Гросу написала: "Премьера песни #ВИСКИ. А мы уже готовимся снимать клип. Какой сценарий вы здесь видите?". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Классная песня", "Как это комментировать? Могу сказать только, что ты лучшая", "Просто девушка, а рядом с ней красивые мужчины", "Круто", "Ну просто королева наша. Очень любим", "Красивая успешная бизнес леди, а он, очень красив и харизматичен, но не очень верный", "Слушаю песню и вижу, когда стакан с виски по барной стойке едет", "Класс", "Как можно быть такой красивой? Лучшая".

Напомним, Алина Гросу удивила внешностью в обычной жизни: "В живую очень...".

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