Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова, яка є концертним директором чоловіка, зараз також активно займається і розвитком власного блогу в Instagram, де показує різні моменти свого життя.
Так, Нові сторіс Катерина Репяхова зняла під час відвідування лікаря.
"Я знову в стоматології", - написала вона.
Катерина Репяхова розповіла, що прийшла, щоб видалити останній зуб мудрості. Кадри для своїх фоловерів дівчина зняла просто в стоматологічному кріслі.
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Раніше дружина Віктора Павлика зізналася, що хоче зробити свою посмішку ідеальною, поправивши зуб, який стоїть трохи нерівно. Вирішити свою проблему Катерина Репяхова за допомогою елайнерів-спеціальних прозорих пластин, які надягають на зуби. Носити їх потрібно буде носити близько року.
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