Покупка шла к 27-летней Репяховой несколько недель и неожиданно пришла в аккурат перед Днем влюбленных. Жена Павлика рассказала и показала, что получила, передает Politeka.net.

"Ко дню влюбленных порадовала себя) напоминая, что люблю себя❤️", - не сдержала эмоций Репяхова.

Затем девушка достала из коробки темно-синий футляр, в котором был упакован современный утюжок-плойка для волос. Стайлер имел несколько насадок, включая расческу.

Перед этим жена Павлика рассказала о казусе со стоимостью подарка. Небольшую предоплату она уже вносила, но чтобы сейчас забрать стайлер, естественно, нужно внести полную сумму. Когда ей написали, сколько он ей обойдется, Катя очень удивилась.

Оказывается, пока утюжок к ней шел, она уже и забыла, сколько он стоит.

"Ого! Он такое дорогой?", - переспросила Репяхова у продавца в личной беседе.

Жене Павлика пришлось выложить за плойку, пусть и навороченную, 18 650 гривен.

"Просто была импульсивная покупка, стрельнуло - хочу! И как-то и забыла, сколько стоит, а потом - сюрприз. Надеюсь, он действительно крутой... Что-то я психанула", - подытожила Репяхова.

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