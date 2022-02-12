Блогерша Катя Репяхова, четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова, которая является концертным директором мужа, сейчас также активно занимается и развитием собственного блога в Инстаграм, где показывает различные моменты своей жизни.

Так, новые сторис Екатерина Репяхова сняла во время посещения доктора.

«Я снова в стоматологии», - написала она.

Екатерина Репяхова рассказала, что пришла, чтобы удалить последний зуб мудрости. Кадры для своих фолловеров девушка сняла, находяcь просто в стоматологическом кресле.

Ранее супруга Виктора Павлика призналась, что хочет сделать свою улыбку идеальной, поправив зуб, который стоит немного неровно. Решить свою проблему Екатерина Репяхова намерена с помощью элайнеров – специальных прозрачных пластин, которые надеваются на зубы. Носить их нужно будет носить около года.

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