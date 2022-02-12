Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова, которая является концертным директором мужа, сейчас также активно занимается и развитием собственного блога в Инстаграм, где показывает различные моменты своей жизни.
Так, новые сторис Екатерина Репяхова сняла во время посещения доктора.
«Я снова в стоматологии», - написала она.
Екатерина Репяхова рассказала, что пришла, чтобы удалить последний зуб мудрости. Кадры для своих фолловеров девушка сняла, находяcь просто в стоматологическом кресле.
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Ранее супруга Виктора Павлика призналась, что хочет сделать свою улыбку идеальной, поправив зуб, который стоит немного неровно. Решить свою проблему Екатерина Репяхова намерена с помощью элайнеров – специальных прозрачных пластин, которые надеваются на зубы. Носить их нужно будет носить около года.
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