Известный украинский артист Виктор Павлик заговорил о своих ранних детях и попал под раздачу из-за высказывания.

Как передает Politeka.net, легендарный украинский артист Виктор Павлик уже более 5 лет в отношениях со своей молодой супругой - Екатериной Репяховой. Недавно у них родился сын - Михаил. В программе "ЖВЛ" артист заговорил о своей семье (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На моих глазах растет моё продолжение рода, как говорят", — сказал Виктор Павлик.

Как известно, сам Виктор Павлик заявляет, что не уделял должного внимания своим старшим детям. Всего их у него было 4 - Александр, Павел, Кристина и вот Михаил. Однако, сын Павел умер от саркомы.

"Меня дома всё время не было, я на гастролях был. Меня семья тогдашняя не видела. Что я Сашу не воспитывал почти, что Кристину", — рассказал Виктор Павлик.

Также, артист заявляет, что это отцовство нельзя сравнивать с другими потому что оно осознанное и взвешенное.

В комментариях под публикацией пользователи сети осудили артиста за его высказывания: "Нельзя так говорить, что только это его отцовство сознательно и взвешено. А предыдущие дети, как? Не запланированы и не желаемы?", "Самое главное продолжение рода"!!! А другие дети? Даже хочется чтобы Репешок сделала ему каку", "Непорядочный и всё!".

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