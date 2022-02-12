Блогерша Катя Репяхова, четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, решила рассказать о том, как балует ее муж.

27-летняя Репяхова, которая вдвое младше своего мужа, решила показать в Инстаграм на свежих кадрах, как балует ее муж, передает Рoliteka.net. Как известно, еще недавно пара публично разругалась из-за одной из бывших жен Павлика, а также не могла помириться.

Сейчас девушка решила продолжить показывать в Инстаграм разные моменты из своих будней и рассказать о том, чем занимается. Не обошлось без показа подарков, Катерина показала вышитый халат с оригинальным рисунком разного цвета.

«Сшили специально для меня, а муж привез» - поделилась обновкой Репяхова и показала свой образ перед камерой. После этого девушка устроила себе прогулку с мужем и ребенком, насладившись свободным временем.

Также жена Павлика рассказала и показала, что получила.

"Ко дню влюбленных порадовала себя) напоминая, что люблю себя❤️", - не сдержала эмоций Репяхова.

Перед этим жена Павлика рассказала о казусе со стоимостью подарка. Небольшую предоплату она уже вносила, но чтобы сейчас забрать стайлер, естественно, нужно внести полную сумму. Когда ей написали, сколько он ей обойдется, Катя очень удивилась.

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