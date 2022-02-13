Як передає Politeka.net, учасник нацвідбору Євробачення 2022 Kalush Orchestra засумнівався в чесності проведеного конкурсу.

Лідер групи, яка поступилася у фіналі Alina Pash з невеликим відривом, Олег Псюк запідозрив організаторів у фальсифікації глядацького голосування.

Спершу він звернувся до шанувальників на своїй сторінці в соцмережі з питанням, чи всім прийшли смс-підтвердження про зарахування відправлених голосів.

"Тому що вже щось купа людей проголосували, але немає смс, що голос прийнятий",-сказав музикант.

Потім він спробував ознайомитися з роздруківкою результатів глядацького голосування, а коли це не вдалося, звернувся до члена журі, члена правління Суспільного Ярославу Лодигіну.

"Ми дуже хотіли подивитися на ту "зловісну" картку, де глядацькі симпатії. І коли ми увійшли, нам закрили двері прямо перед носом, тримаючи цю картку, і довго не відкривали. Потім відкрили, сказали: ми Вам її не дамо, і знову закрилися. Потім вони вийшли і сказали: у нас цієї картки немає. Що ви думаєте про фальсифікацію? І чому це відбувається?" – сказати Олег Псюк.

Також він звернув увагу на те, що ведучий шоу Тимур Мірошниченко, озвучуючи підсумки пісенного шоу в прямому ефірі, запнувся і переплутав кількох виконавців. На думку лідер Kalush Orchestra, Alina Pash могла посісти в глядацькому голосуванні не друге місце, а нижчу позицію.

"Тимур плутався, тому що він отримав у вухо редакторську помилку при читанні документа, де було багато номерів і цифр. Це наскільки я зрозумів з короткого проміжку часу, коли ми змогли це обговорити. Ця плутанина не стосувалася лідируючих позицій, якщо ви пам'ятаєте», — відповів член журі.

При цьому лідер Kalush Orchestra заявив, що вони будуть думати про суд. У свою чергу Лодигін підтвердив, що мовник готовий розбиратися з цього приводу в судовому порядку.

Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій зізналася, за кого вболівала на Нацвідборі на Євробачення 2022: "моє сердечко сьогодні..."

Як повідомляла Politeka, MARUV назвала свого фаворита Нацвідбору на "Євробачення-2022": "цього року мені подобається пісня у..."

Також Politeka писала, що оголошено переможця Нацвідбору, який представить Україну на Євробаченні, Джамала не стримала сліз