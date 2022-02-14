Українська співачка Наталія Могилевська, яка була капітаном на шоу "Співають всі", розповіла про свій день і поділилася позитивними емоціями.

Наталія Могилевська багато гастролює, не втрачаючи популярності, передає Politeka.net. Цього разу зірка побувала в Запоріжжі й розповіла про свій день. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами співачки, вона прилетіла й оселилася у свого друга за містом.

"Я ночувала у мого друга за містом Запоріжжя. Це людина, у якого приголомшливий на березі будинок. Людина, яка посадила 50 дорослих дерев, з них тільки одне загинуло. Людина, у якї в грудні ростуть білі троянди, цвітуть. Уявляєте, якої душі має бути людина, щоб це було так", - поділилася артистка.

Наталія Могилевська додала, що також у її друга є добрі собаки і кішка.

Зірка розповіла, що прокинулася близько шостої ранку, позаймалася вокалом, прогулялася по берегу, медитувала, поснідала і поспілкувалася з друзями, а далі була репетиція і концерт.

"Вирішила бути сьогодні з вами відвертою. Дуже тепло в серці. Дуже зарядилася після прекрасного концерту в Запоріжжі. Дякую🙏 🏻", - написала зірка.

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