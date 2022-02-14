Наталія Могилевська багато гастролює, не втрачаючи популярності, передає Politeka.net. Цього разу зірка побувала в Запоріжжі й розповіла про свій день. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
За словами співачки, вона прилетіла й оселилася у свого друга за містом.
"Я ночувала у мого друга за містом Запоріжжя. Це людина, у якого приголомшливий на березі будинок. Людина, яка посадила 50 дорослих дерев, з них тільки одне загинуло. Людина, у якї в грудні ростуть білі троянди, цвітуть. Уявляєте, якої душі має бути людина, щоб це було так", - поділилася артистка.
Наталія Могилевська додала, що також у її друга є добрі собаки і кішка.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Не стало зірки радянського кіно, сумну звістку приховували два місяці: "Вона була голосом дитинства"
Щаслива дружина зірки "Голосу країни" Сасанчина вирушила на зустріч мрії: "Доїжджаємо до..."
"Майстер Шеф. Битва сезонів" покинув ще один учасник, глядачі не стрималися: "Нарешті, давно пора"
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Зірка розповіла, що прокинулася близько шостої ранку, позаймалася вокалом, прогулялася по берегу, медитувала, поснідала і поспілкувалася з друзями, а далі була репетиція і концерт.
"Вирішила бути сьогодні з вами відвертою. Дуже тепло в серці. Дуже зарядилася після прекрасного концерту в Запоріжжі. Дякую🙏 🏻", - написала зірка.
Нагадаємо, що Могилевська звернулася до екс-підопічної після скандалу з булінгом
Як повідомляла Politeka, Могилевська показала, який сюрприз її чекав після концерту