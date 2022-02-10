Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская получила травму во время репетиции сольного концерта и рассказала, что произошло.

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является известным украинским продюсером и главной судьей звездной сотни шоу "Співають всі". На своей странице в Инстаграм певица рассказала, что сейчас вовсю готовится к сольному концерту, на котором выступит со своими лучшими хитами. На кадрах артистка составляет плейбэк к концерту и показывает своё ранение, которое получила во время репетиции с балетом.

"На лбу ранение, я сегодня коцнулась во время репетиции с балетом... Микрофоном", — рассказала Наталья Могилевская.

Далее на кадрах она подметила, что микрофон весит около полукилограмма.

Напомним, что недавно Могилевская опубликовала афишу к сольному концерту, который состоится в палаце "Украина" в Киеве 9-10 марта. На кадре видно, что фотосессия к афише вышла достаточно провокационной. Певица предстала в одном пальто перед камерой, прикрывшись руками.

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