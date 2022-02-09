Наталья Могилевская выступает с 1990-х годов, и сумела не только завоевать огромную популярность, но и помочь другим восходящим артистам, передает Politeka.net.
Не так давно произошел скандал после заявлений певицы Зианджи или Зи Фамелы (бывший артист Борис Апрель), которая обвинила артистку в буллинге. По словам певицы, Наталья Могилевская плохо к ней относилась из-за веса.
В ответ певица вспомнила, что Борис Апрель был худым, и единственно, что выделилось в нем - это пухлые подростковые щеки. Поэтому и не понимает, как ее можно обвинять в буллинге за полноту.
А в новом посте Инстаграм звезда решила познакомить всех украинцев с собой, и пригласила лично Зи Фамелу.
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"9 и 10 марта в Киеве я даю концерт «ONA», где мы будем говорить о женском предназначении. Зи Фамелу @zifaamelu, я приглашаю тебя! Приходи! Теперь давай познакомимся лично, буду ждать. И не грусти 💋", - написала Наталья Могилевская в своем Инстаграм.
Напомним, что Могилевская в наряде с вырезом и перьями пощеголяла перед Женей Котом и Борисюком
Как сообщала Politeka, Могилевская показала, чем занимается поздно вечером не дома, удивив своим графиком