Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является успешной украинской певицей и продюсером. Сейчас артистка поехала на гастроли по Украине, выступая с программой ONA. Певица решила показать, какой сюрприз ее ждал после выступления в Запорожье, поделившись милыми кадрами в Инстаграм.
На кадрах звезде подарили мягкую игрушку, после чего артистка сделала фотографию, сидя на заднем сиденье автомобиля.
"Запорожье, люблю", - написала Наташа.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Спасибо огромное за энергетику", "С красавицей Миленочкой", "Хочу на концерт к Наталье, полюби меня такой, какая я есть", "Концерт, супер. Сплошной позитив", "Какая Наталья обалденная, люблю Вас и Ваше творчество", "Классный концерт. Наташа, был просто позитив, которого давно людям не хватает. Спасибо за вечер".
Напомним, Наталья Могилевская рассказала, как получила травму на лице во время репетиции
А еще Politeka писала, что Могилевская засветила трогательные моменты с Горбуновым и Монатиком, видео
Также Politeka сообщала, что Могилевская показала, чем занимается, пока ее коллеги на заграничных курортах