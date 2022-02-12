Певица Наталья Могилевская показала, какой приятный сюрприз ее ожидал после концерта в Запорожье, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является успешной украинской певицей и продюсером. Сейчас артистка поехала на гастроли по Украине, выступая с программой ONA. Певица решила показать, какой сюрприз ее ждал после выступления в Запорожье, поделившись милыми кадрами в Инстаграм.

На кадрах звезде подарили мягкую игрушку, после чего артистка сделала фотографию, сидя на заднем сиденье автомобиля.

"Запорожье, люблю", - написала Наташа.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо огромное за энергетику", "С красавицей Миленочкой", "Хочу на концерт к Наталье, полюби меня такой, какая я есть", "Концерт, супер. Сплошной позитив", "Какая Наталья обалденная, люблю Вас и Ваше творчество", "Классный концерт. Наташа, был просто позитив, которого давно людям не хватает. Спасибо за вечер".

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