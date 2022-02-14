Наталья Могилевская много гастролирует, не теряя популярности, передает Politeka.net. В этот раз звезда побывала в Запорожье и рассказала о своем дне. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
По словам певицы, она прилетела и поселилась у своего друга за городом.
"Я ночевала у моего друга за городом Запорожье. Это человек, у которого потрясающий на берегу дом. Человек, который посадил 50 взрослых деревьев, из них только одно погибло. Человек, у которого в декабре растут белые розы, цветут. Представляете, какой души должен быть человек, чтобы это было так", - поделилась артистка.
Наталья Могилевская добавила, что также у ее друга есть добрые собаки и кошка.
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Звезда рассказала, что проснулась около шести утра, позанималась вокалом, прогулялась по берегу, медитировала, позавтракала и пообщалась с друзьями, а далее была репетиция и концерт.
"Решила быть сегодня с вами откровенной. Очень тепло в сердце. Очень зарядилась после прекрасного концерта в Запорожье. Благодарю 🙏🏻", - написала звезда.
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