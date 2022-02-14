Украинская певица Наталья Могилевская, которая была капитаном на шоу "Співають всі", рассказала о своем дне и поделилась позитивными эмоциями.

Наталья Могилевская много гастролирует, не теряя популярности, передает Politeka.net. В этот раз звезда побывала в Запорожье и рассказала о своем дне. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам певицы, она прилетела и поселилась у своего друга за городом.

"Я ночевала у моего друга за городом Запорожье. Это человек, у которого потрясающий на берегу дом. Человек, который посадил 50 взрослых деревьев, из них только одно погибло. Человек, у которого в декабре растут белые розы, цветут. Представляете, какой души должен быть человек, чтобы это было так", - поделилась артистка.

Наталья Могилевская добавила, что также у ее друга есть добрые собаки и кошка.

Звезда рассказала, что проснулась около шести утра, позанималась вокалом, прогулялась по берегу, медитировала, позавтракала и пообщалась с друзьями, а далее была репетиция и концерт.

"Решила быть сегодня с вами откровенной. Очень тепло в сердце. Очень зарядилась после прекрасного концерта в Запорожье. Благодарю 🙏🏻", - написала звезда.

Напомним, что Могилевская обратилась к экс-подопечной после скандала с буллингом

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