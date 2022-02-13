У суботу, 12 лютого, пройшов фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022", передає Politeka.net. Став відомий переможець - Україну представить Alina Pash.
Вибір глядачам допомогли зробити Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін. У своєму Instagram перша розповіла, що думає про фінал.
"Вітаю всіх з класним фіналом, за яким так цікаво спостерігати. Знову це відчуття, що ми на музичному фестивалі, де представлені фанк, хіп-хоп, соул. Круто, коли є різні пісні та стилі. Звичайно, я вітаю @alinapash з чудовим виступом. Будемо за неї вболівати 🙏 🏽
Щаслива була сьогодні стати частиною Нацвідбору...",- написала Джамала.
На кадрах зірка позувала в красивому топіку, і стильних аксесуарах.
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У Мережі багато, хто висловив незгоду з підсумками Нацвідбору:
"Крутий лук", " Калуш 🔥", " фінал під назвою: танцювали і не вклонилися 🥲", " дуже багато хто не згоден з вибором любительки російського світу!", "Українці не поділяють вашу думку з приводу "класного фіналу"", " соромно за таку обраницю!!! Подвійні стандарти в силі!!! Калуш🔥 🔥 🔥", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Джамала дізналася, кого українці хочуть відправити на "Євробачення 2022"
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