Известная украинская певица Джамала, которая недавно участвовала в проекте "Танці з зірками", засветилась на светском мероприятии, где показала свои таланты.

Как передает Politeka.net, 38-летняя Джамала пришла на мероприятие в очень коротком платье с принтом, похваставшись стройными ножками. В Инстаграм она опубликовала серию видео, на которых покоряет танцпол с молодым дизайнером Иваном Фроловым. Джамала продемонстрировала, чему научилась на танцевальном шоу.

«Супер вечеринка. Иван Фролов, следующий сезон наш», - подписала видео звезда.

Отметим, что Джамала не так давно во второй раз стала мамой. Это не помешало ей продолжить строить умопомрачительную сольную карьеру. На «Танцях з зірками» артистка продержалась не очень долго, но запомнилась зрителям яркими выступлениями со своим партнером Антоном Нестерко.

После вылета из шоу певица заявила, что считает себя победительницей.

«Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой», - отметила Джамала, добавив, что можно выиграть все вокальные конкурсы и не побояться прийти на танцевальный.

Напомним, что Джамала кардинально сменила имидж: "Самые смелые движения...".

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