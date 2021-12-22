Как передает Politeka.net, 38-летняя Джамала пришла на мероприятие в очень коротком платье с принтом, похваставшись стройными ножками. В Инстаграм она опубликовала серию видео, на которых покоряет танцпол с молодым дизайнером Иваном Фроловым. Джамала продемонстрировала, чему научилась на танцевальном шоу.
«Супер вечеринка. Иван Фролов, следующий сезон наш», - подписала видео звезда.
Отметим, что Джамала не так давно во второй раз стала мамой. Это не помешало ей продолжить строить умопомрачительную сольную карьеру. На «Танцях з зірками» артистка продержалась не очень долго, но запомнилась зрителям яркими выступлениями со своим партнером Антоном Нестерко.
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После вылета из шоу певица заявила, что считает себя победительницей.
«Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой», - отметила Джамала, добавив, что можно выиграть все вокальные конкурсы и не побояться прийти на танцевальный.
Напомним, что Джамала кардинально сменила имидж: "Самые смелые движения...".
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