Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016", Джамала, рассказала, что думает о финале Нацотбора на песенный конкурс, в котором была судьей.

В субботу, 12 февраля, прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2022", передает Politeka.net. Стал известен победитель - Украину представит Alina Pash.

Выбор зрителям помогли сделать Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин. В своем Инстаграм первая рассказала, что думает о финале.

"Поздравляю всех с классным финалом, за которым так интересно наблюдать. Снова это ощущение, что мы на музыкальном фестивале, где представлены фанк, хип-хоп, соул. Круто, когда есть разные песни и стили. Конечно, я поздравляю @alinapash с отличным выступлением. Будем за нее болеть 🙏🏽

Счастлива была сегодня стать частью Нацотбора...", - написала Джамала.

На кадрах звезда позировала в красивом топике, и стильных аксессуарах.

В Сети много, кто выразил несогласие с итогами Нацотбора:

"Крутой лук", "Калуш 🔥", "Финал под названием: танцевали и не поклонились 🥲", "Очень многие не согласны с выбором любительницы русского мира!", "Украинцы не разделяют Ваше мнение по поводу "классного финала"", "Стыдно за такую избранницу!!! Двойные стандарты в силе!!! Калуш 🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

Напомним, что Джамала узнала, кого украинцы хотят отправить на "Евровидение 2022"

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