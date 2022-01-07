38-летняя Джамала устроила фотоссесию дома, возле наряженной елочки, с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым, 3-летним Эмиром и полуторагодовалым Селимом. Соответствующие кадры опубликованы в ее Инстаграм, передает Politeka.net.
Джамала позировала в молочном вязаном свитере оверсайз и джинсах, муж - клетчатой рубашке, а малыши в свитшотах, и тоже в джинсах.
"Поздравляю всех друзей, кто сегодня празднует Рождество! Мира и понимания нам всем. Мне кажется, меняется время, меняются люди. Но чувства – они те же! Любовь и доброта были такими же до рождения всего. Люблю вас ❤️", - обратилась артистка к украинцам.
Пользователи поздравили Джамалу в ответ:
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"С Рождеством Вас и вашу семью. Пусть тепло, уют и любовь не покидает ваш дом ❤️🩹"
"Хорошая семья! 😍 Уюта и любви всей вашей семье! 😇 С Рождеством! ❤️"
"Любовь – основа всего! Мира и счастья, особых благословений! 🌸"
Ранее Джамала выставляла больше снимков из этой же фотосессии и делилась откровением, какую музыку слушают ее дети.
"Они слушают super simple songs. Kukuli – очень крутая подборка на турецком. Bulbul — новая развивалка на крымскотатарском. Черепаха-Аха и т.д. И, конечно, мою музыку. Я проверяю на них свои треки 😅", - делилалась Джамала.
Напомним, Джамала обратилась к украинцам на английском и засветила свою новогоднюю елку: "Желаю каждому..."
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