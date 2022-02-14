Дочка відомих артистів Алли Пугачової й Максима Галкіна, Єлизавета Галкіна, отримала масу компліментів за свій зовнішній вигляд в стильному образі.

Єлизавета Галкіна народилася у 2013 році разом з братом Гаррі в сім'ї Алли Пугачової й Максима Галкіна, передає Politeka.net. Батьки давно зізналися, що дітей виносила сурогатна мати, але в Мережі продовжують будувати нічим не підкріплені здогади про те, хто справжня мати дітей.

Проте, батьки ніяк не реагують на чутки, а лише показують дітей, даючи шанувальникам ними помилуватися.

Так в одній з груп, присвяченій молодшій дочці Алли Пугачової, опублікували знімок дівчинки. На фото дитина позувала в стильному образі, даруючи всім посмішку.

За годину публікація швидко зібрала близько 3000 лайків і багато коментарів:

"Красуня! 😍❤️❤️❤️", "Красатулька!🔥 🔥 🔥 ", "Як швидко летить час...", "Чарівна дівчинка, але клишопити треба вже відучуватися", " Принцеса маленька😍❤️❤️❤️", "дитина як дитина!", "Гарненька Ліза🙌 🔥", "Ліза очаровашка", " молодці! Смак кращий. Приємно що Лізонька ненафарбована по-дитячому мила. А то деякі виставляють такий макіяж, що страшно дивитися".

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