Известный российский шоумен и артист Максим Галкин показал, как быстро выросли его дети с Аллой Пугачевой - Гарри и Лиза.

Как передает Politeka.net, у популярного российского артиста Максима Галкина и его жены легендарной певицы Аллы Пугачевой есть двое детей - Елизавета и Гарри. Они двойняшки и сейчас им по 9 лет.

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал новое видео. Эти кадры смонтировали его поклонники и показали, как взрослели Елизавета и Гарри (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Спасибо @maximalla_family за трогательный монтаж. И Олегу Митяеву спасибо за песню!", — поблагодарил Максим Галкин.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень приятно смотреть на таких родителей. Мир вашей семье !)", "Как быстро выросли этих два замечательных и красивых человечка! Очень трогательное видео и память на всю жизнь!", "Какая прелесть 😍😍😍какие же Гарик и Лиза красивые дети!", "Как трогательно! Семья - это счастье!".

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