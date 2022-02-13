Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський є популярним українським артистом. Як відомо, він прославився як переможець 11-го сезону проєкту "Голос країни". На своїй сторінці в Instagram Лазановський показав момент з відео на пісню "Не мовчи". Артист закрутив танцівницю в динамічному танці (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Не мовчи", — поділився назвою пісні Сергій Лазановський.

Шанувальники артиста залишили йому кілька коментарів і реакцій під відео: "Як класно".

Нагадаємо, що нещодавно Лазановський опублікував dance-відео на нову пісню. Він зізнався, що раніше хотів спробувати себе не тільки як вокаліст, але і в шоу "Танці з зірками". Тепер він намагається для реалізації своєї мрії.

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