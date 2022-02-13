Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский является популярным украинским артистом. Как известно, он прославился как победитель 11-го сезона проекта "Голос країни". На своей странице в Инстаграм Лазановский показал момент из видео на песню "Не мовчи". Артист закружил танцовщицу в динамичном танце (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Не мовчи", — поделился названием песни Сергей Лазановский.
Поклонники артиста оставили ему несколько комментариев и реакций под видео: "Как классно".
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Напомним, что недавно Лазановский опубликовал dance-видео на новую песню. Он признался, что ранее хотел попробовать себя не только как вокалист, но и в шоу "Танці з зірками". Теперь он старается для реализации своей мечты.
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