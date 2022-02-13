Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский является популярным украинским артистом. Как известно, он прославился как победитель 11-го сезона проекта "Голос країни". На своей странице в Инстаграм Лазановский показал момент из видео на песню "Не мовчи". Артист закружил танцовщицу в динамичном танце (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не мовчи", — поделился названием песни Сергей Лазановский.

Поклонники артиста оставили ему несколько комментариев и реакций под видео: "Как классно".

Напомним, что недавно Лазановский опубликовал dance-видео на новую песню. Он признался, что ранее хотел попробовать себя не только как вокалист, но и в шоу "Танці з зірками". Теперь он старается для реализации своей мечты.

Ранее сообщалось, победитель "Голосу країни" прошелся по финалистам Нацотбора на "Евровидение-2022": "Уже определился..."

Politeka рассказывала, экс-подопечный Дорофеевой Сергей Лазановский встревожил словами прощания: "В связи с обстоятельствами..."

Также, звезда "Голосу країни" Лазановский, который рвался на Евровидение, очаровал новой песней: "Совсем другой"