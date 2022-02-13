Український співак, чоловік Тоні Матвієнко, Арсен Мірзоян, багато часу приділяє спорту, але, як виявилося, може собі дозволити поїсти не зовсім здорової їжі.

Арсен Мірзоян практично кожен день здійснює пробіжку, передає Politeka.net. Артист розповідає про свої досягнення в Instagram.

Мінімум п'ять кілометрів на день співак долає в Києві. А в новому пості поділився знімками, на яких не тільки показав результати пробіжки, але і чим вирішив підкріпитися.

Так, Арсен Мірзоян цього разу пробіг відстань більш ніж у вісім кілометрів.

"Доброго ранку! Це Біг мак", - написав артист.

На інших фото Він присів на паркан і перекусив їжею з "Макдональдса", яка скрізь вважається не дуже корисною.

"Моє знайомство з @mcdonalds відбулося ще в дитинстві. Це був саме #bigmac. Він єдиний, мені схожий на тортик :) #арсенмирзоян #run #mcdonalds #breakfast", - написав Арсен Мірзоян.

Публікація швидко зібрала майже 100 лайків.

Відзначити, Арсен Мірзоян родом із Запоріжжя, популярність йому принесла участь в шоу" Голос країни " в 2011 році. Виконавець перебрався до столиці, де зараз живе з дружиною Тонею Матвієнко та донькою Ніною.

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