Арсен Мірзоян практично кожен день здійснює пробіжку, передає Politeka.net. Артист розповідає про свої досягнення в Instagram.
Мінімум п'ять кілометрів на день співак долає в Києві. А в новому пості поділився знімками, на яких не тільки показав результати пробіжки, але і чим вирішив підкріпитися.
Так, Арсен Мірзоян цього разу пробіг відстань більш ніж у вісім кілометрів.
"Доброго ранку! Це Біг мак", - написав артист.
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На інших фото Він присів на паркан і перекусив їжею з "Макдональдса", яка скрізь вважається не дуже корисною.
"Моє знайомство з @mcdonalds відбулося ще в дитинстві. Це був саме #bigmac. Він єдиний, мені схожий на тортик :) #арсенмирзоян #run #mcdonalds #breakfast", - написав Арсен Мірзоян.
Публікація швидко зібрала майже 100 лайків.
Відзначити, Арсен Мірзоян родом із Запоріжжя, популярність йому принесла участь в шоу" Голос країни " в 2011 році. Виконавець перебрався до столиці, де зараз живе з дружиною Тонею Матвієнко та донькою Ніною.
Нагадавши, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вирішив не приховувати емоцій на тлі чуток про розлучення з дружиною
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