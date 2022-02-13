Арсен Мирзоян практически каждый день совершает пробежку, передает Politeka.net. Артист рассказывает о своих достижениях в Инстаграм.
Минимум пять километров в день певец преодолевает в Киеве. А в новом посте поделился снимками, на которых не только показал результаты пробежки, но и чем решил подкрепиться.
Так, Арсен Мирзоян в этот раз пробежал расстояние более чем в восемь километров.
"Доброе утро! Это биг мак", - написал артист.
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На других фото он присел на забор и перекусил едой из "Макдональдса", которая везде считается не очень полезной.
"Мое знакомство с @mcdonalds произошло еще в детстве. Это был именно #bigmac. Он единственный, мне похож на тортик :) #арсенмирзоян #run #mcdonalds #breakfast", - написал Арсен Мирзоян.
Публикация быстро собрала почти 100 лайков.
Отметим, Арсен Мирзоян родом из Запорожья, популярность ему принесло участие в шоу "Голос країни" в 2011 году. Исполнитель перебрался в столицу, где сейчас живет с женой Тоней матвиенко и дочкой Ниной.
Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян решил не скрывать эмоций на фоне слухов о разводе с женой
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