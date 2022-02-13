Украинский певец, муж Тони Матвиенко, Арсен Мирзоян, много времени уделяет спорту, но, как оказалось, может себе позволить поесть не совсем здоровой пищи.

Арсен Мирзоян практически каждый день совершает пробежку, передает Politeka.net. Артист рассказывает о своих достижениях в Инстаграм.

Минимум пять километров в день певец преодолевает в Киеве. А в новом посте поделился снимками, на которых не только показал результаты пробежки, но и чем решил подкрепиться.

Так, Арсен Мирзоян в этот раз пробежал расстояние более чем в восемь километров.

"Доброе утро! Это биг мак", - написал артист.

На других фото он присел на забор и перекусил едой из "Макдональдса", которая везде считается не очень полезной.

"Мое знакомство с @mcdonalds произошло еще в детстве. Это был именно #bigmac. Он единственный, мне похож на тортик :) #арсенмирзоян #run #mcdonalds #breakfast", - написал Арсен Мирзоян.

Публикация быстро собрала почти 100 лайков.

Отметим, Арсен Мирзоян родом из Запорожья, популярность ему принесло участие в шоу "Голос країни" в 2011 году. Исполнитель перебрался в столицу, где сейчас живет с женой Тоней матвиенко и дочкой Ниной.

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян решил не скрывать эмоций на фоне слухов о разводе с женой

Как сообщала Politeka, муж Тони Матвиенко Мирзоян показал результаты важной акции, которая помогает детям

Также Politeka писала, что Мирзоян улетел из Украины, прихватив Тоню Матвиенко и дочь