Арсен Мирзоян практически каждый день совершает пробежку, передает Politeka.net. Артист рассказывает о своих достижениях в Инстаграм.

Минимум пять километров в день певец преодолевает в Киеве. А в новом посте поделился снимками, на которых не только показал результаты пробежки, но и чем решил подкрепиться.

Так, Арсен Мирзоян в этот раз пробежал расстояние более чем в восемь километров.

"Доброе утро! Это биг мак", - написал артист.

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На других фото он присел на забор и перекусил едой из "Макдональдса", которая везде считается не очень полезной.

"Мое знакомство с @mcdonalds произошло еще в детстве. Это был именно #bigmac. Он единственный, мне похож на тортик :) #арсенмирзоян #run #mcdonalds #breakfast", - написал Арсен Мирзоян.

Публикация быстро собрала почти 100 лайков.

Отметим, Арсен Мирзоян родом из Запорожья, популярность ему принесло участие в шоу "Голос країни" в 2011 году. Исполнитель перебрался в столицу, где сейчас живет с женой Тоней матвиенко и дочкой Ниной.

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян решил не скрывать эмоций на фоне слухов о разводе с женой

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