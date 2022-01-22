Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм артист поделился важным постом на своей странице в Инстаграм. Мирзоян является организатором ежегодного благотворительного велопробега «Кручу педалі, щоб вони жили». Для участия в нем желающие должны приобрести билет. Все собранные средства затем идут на покупку медицинского оборудования в украинские больницы.

В своем посте Мирзоян отчитался о результатах этой акции. Певец сообщил, что на пробег этого года куплено уже 400 билетов. Собранные деньги пойдут на приобретение оборудование в больницу для онкобольных детей.

«В прошлый раз мы с вами сделали кабинет функциональной диагностики. Это специфика онко/кардио. Он есть на фото. Отделения гематологии и интенсивной химиотерапии обновлены и перевооружены полностью. Главное еще впереди, а именно: создание филиала трансплантации костного мозга. Работа уже кипит», - написал певец.

Он поделился снимками, на которых показал оборудование, приобретенное на деньги от предыдущих пробегов.

В комментариях к посту украинцы отметили, что певец делает большое дело.

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян признался, по чему соскучился за границей.

Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко показала, как ее муж Мирзоян встретил Крещение.

Также Politeka писала, что Мирзоян, Хименес-Браво, Бабкин и другие дали повод для шквальной критики.