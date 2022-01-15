Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян является успешным украинским артистом. Звезда женился на Тоне Матвиенко после того, как у них родилась дочь Нина. Сейчас семейство отправилось на отдых в Египет. Арсен решил на новых сторис показать, как проходит отпуск у звездной семьи.
На первом сторис Арсен и дочь шли по причалу, пока их снимала Тоня. На втором фото уже была Тоня, которую фотографировал Арсен.
"Вот кто хотел на море", - написал Мирзоян, показывая жену, которая купается в Красном море.
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"Вот такая любовь к морю", - было написано на следующем кадре.
На фото была дочь Нина, которая спряталась в песке на пляже и видна была только голова.
На последнем фото позировал сам Арсен. Он был в бриджах и футболке. Мирзоян улыбался, стоя на пирсе.
"Живот втянул", - написал Арсен.
Напомним, Тоня Матвиенко трогательно обратилась к дочери и показала ее редкие фото
А еще Politeka писала, что Матвиенко и Мирзоян довели маленькую дочку до слез перед ее днем рождения
Также Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко с Мирзояном ярко отгуляли в компании Сумской и Борисюка