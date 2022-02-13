Анджеліна Джолі хоч і рідко з'являється на публіці, все ж здатна здивувати одним лише зовнішнім виглядом через видатних образів і її дітям, передає Politeka.net. Так, не так давно артистка з'явилася на одному із заходів разом з дітьми і це звернуло увагу фанатів.

Зокрема, найбільше уваги привернула Шайло, яка одягла сарафан, який практично є копією образу її зіркової мами. В такому сарафані Джолі влаштовувала фотосесію раніше в день по захисту бджіл, в ньому ж артистка була присутня на конференції.

Простий дизайн вбрання нітрохи не зіпсував вихід у світ однієї з дочок Джолі. Відзначимо, що Шайло незадовго до цього бажала стати хлопцем, стригла коротко волосся і замислювалася про зміну статі. Проте, дівчинка передумала і стала слідувати за іншим стилем.

Ми також писали, Анджеліна Джолі займається благодійністю, її часто запрошують для висвітлення наболілих тем. Днями зірка виступила в Капітолії, щоб допомогти групі сенаторів представити нову версію Закону про насильство щодо жінок.

Зірка не приховувала емоцій, і навіть почала плакати. За словами артистки, діти в сім'ях, де існує абьюз, налякані і страждають, а деякі, на жаль, вже загинули.

Нагадаємо, що Анджеліну Джолі показали зараз і 17 років тому

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі вразила красою в чорній сукні без бретелей

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі прикувала до себе погляди на фото з ідеальним обличчям