Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Анджелина Джоли долгие годы будоражит умы фанатов по всему миру своей красотой и талантом. Недавно на одной из фан-страниц в Instagram опубликовали необычное фото звезды, на котором можно увидеть ее идеальное лицо крупным планом.

На фотографии Анджелина запечатлена на сером фоне, она позирует в простой кофточке без вызывающего декольте и голливудской гламурности, но от того не менее красива и притягательна. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, который подчеркивает глаза, и милая улыбка.

В подписи к фотографии Джоли написали: "Удивительная". А поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая актрису комплиментами: "Очень милая и красивая женщина", "Прекрасный ангел", "Ты всегда красивая", "Прекрасная", "Прекрасная королева", "Глаза как бриллианты", "Всегда красива".

Напомним, Анджелина Джоли на селфи с поклонниками показала свое настоящее лицо: никакой фоторетуши.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли не стала скрывать, насколько поменялось ее лицо за 20 лет карьеры: "Есть одно но...".

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