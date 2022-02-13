Анджелина Джоли хоть и редко появляется на публике, все же способна удивить одним лишь внешним видом из-за выдающихся образов и ее детям, передает Politeka.net. Так, не так давно артистка появилась на одном из мероприятий вместе с детьми и это обратило внимание фанатов.

В частности, больше всего внимания привлекла Шайло, которая надела сарафан, практически являющийся копией образа ее звездной мамы. В таком сарафане Джоли устраивала фотосессию ранее в день по защите пчел, в нем же артистка присутствовала на конференции.

Простой дизайн наряда ничуть не испортил выход в свет одной из дочерей Джоли. Отметим, что Шайло незадолго до этого желала стать парнем, стригла коротко волосы и задумывалась о смене пола. Тем не менее, девочка передумала и стала следовать за другим стилем.

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Звезда не скрывала эмоций, и даже начала плакать. По словам артистки, дети в семьях, где существует абьюз, напуганы и страдают, а некоторые, к сожалению, уже погибли.

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