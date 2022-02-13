Ольга Сумська, яка майже 40 років радує фанатів своєю грою в театрі і кіно, поділилася своєю радістю, передає Politeka.net.
Ольга Сумська опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм фото, на якому зображена в ошатному вбранні позаминулого століття.
«Щаслива нарешті втілити мою мрію - зіграти саму Дженні! Саме у п’ятилітньому віці я вперше в житті вийшла на сцену Запорізький академічний обласний театр імені Володимира Магара в ролі маленької Вести, тато грав Лестера, мама Летті… Які спогади! Незабутньо!», - поділилася артистка.
Окрім Ольги Сумської у радіо-виставі «Дженні Герхардт» за твором Теодора Драйзера взяли участь її сестра – Наталя та мама - Ганна Опанасенко-Сумська. Вони зіграли Летті Джеральд та Місіс Стендл відповідно.
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Роман розповідає про життя бідної жінки та її сім'ї. Головне героїня твору дівчина Дженні, що має чутливу, поетичну, люблячу натуру.
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