Заслуженная и Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала о своей радости.

Ольга Сумская, которая почти 40 лет радует фанатов своей игрой в театре и кино, поделилась своей радостью, передает Politeka.net.

Ольга Сумская опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на котором запечатлена в нарядном наряде позапрошлого века.

"Счастлива наконец воплотить мою мечту - сыграть саму Дженни! Именно в пятилетнем возрасте я впервые в жизни вышла на сцену Запорожский академический областной театр имени Владимира Магара в роли маленькой Вести, папа играл Лестера, мама Летти... Какие воспоминания! Незабываемо!», - поделилась артистка.

Кроме Ольги Сумской в радио-спектакле «Дженни Герхардт» по произведению Теодора Драйзера приняли участие ее сестра Наталья и мама - Анна Опанасенко-Сумская. Они сыграли Летти Джеральд и Миссис Стендл соответственно.

Роман рассказывает о жизни бедной женщины и ее семьи. Главная героиня произведения-девушка Дженни, что имеет чувствительную, поэтическую, любящую натуру.

Напомним, 55-летняя Сумская показала своего взрослого "сына", не сдерживая улыбки: "Ну, красавчик!"

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