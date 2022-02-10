Как передает Politeka.net, актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая прославилась еще в 90-х благодаря главной роли в сериале «Роксолана», продолжает активно заниматься карьерой, снимаясь в фильмах и играя в театре.
Сейчас 55-летняя Ольга Сумская гастролирует по Украине со спектаклем «Любовь и Голуби», в котором играет соблазнительницу Раису Захаровну.
В новых сторис Ольга Сумская показал кадры снятые за кулисами во время показа спектакля в Малыне Житомирсокй области.
На новых кадрах Ольга Сумская засветилась с коллегой Валентином Мельником.
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«А вот и Василий Петрович», - сказала актриса.
«С любовью. От голубей», - ответил Мельник, исполняющий главную мужскую роль спектакля.
Отметим, что в фильме «Любовь и голуби» 1985 года роль соблазнительницы сыграла Людмила Гурченко. Теперь сценарий фильма адаптировали для театральной сцены.
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