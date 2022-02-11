Культова українська актриса Ольга Сумська приміряла образ елегантної дами для нової театральної вистави, в якій вона зіграє із зіркою "Кріпосної" Інною Рощиною.

Як пише Politeka.net, актриса поділилася в своєму Instagram знімками в нарядах для сцени.

Сумська розповіла, що з 15 лютого готується радувати українців своєю акторською майстерністю в театральній виставі «Анна Кареніна». З 15 по 19 число трупа виступить у Чернівцях, Києві, Житомирі, Черкасах та Чернігові.

"Зустрічайте нашу неймовірну виставу "Анна Кареніна" в лютому. Чекаємо вас, дорогі наші глядачі. У ролі Кареніної – Інна Рощина", - написала Сумська.

Вона також показала, як вони з Інною виглядають у своїх образах. Сумський була одягнена у фіолетову сукню і елегантне чорне пальто, облямоване акуратним хутром. Її образ доповнювали рукавички, чорний капелюшок і великі сережки.

Рощина ж позувала в суворій білій сукні з великою брошкою на комірі, а також химерної білому капелюшку.

Українці не змогли пройти повз.

"Ольга, Ви красуня!! Милуюся всіма героїнями у вашому виконанні, рівних немає, зовні особливо, та не ображу нікого", "геніальна актриса", "цікавий образ", "Наша неймовірна красуня", - пишуть люди.

Відзначимо, що Рощина прославилася завдяки ролі Орисі в серіалі "Кріпосна".

Нагадаємо, 55-річну Сумську застали за лаштунками з відомим актором.

Як повідомляла Politeka, Сумська поділилася рідкісними кадрами з татом і сестрою, з якою в складних відносинах.

Також Politeka писала, що 55-річна Сумська у ванній влаштувала собі сеанс релаксу і краси.