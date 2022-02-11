Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной отечественной актрисой, которая снимается в кино с 83-го года. За почти 40-летнюю карьеру звезда снялась в десятках картин и сыграла во множестве спектаклей, получив звания Народной и Заслуженной артистки. У Ольги есть старшая сестра Наталья, с которой звезда в довольно сложных отношениях из-за разных взглядов на жизнь, включая политические. На новых фото в Инстаграм Ольга показала старые семейные фото, поддавшись ностальгии.
На первом фото Сумская показала, как гуляла с отцом на Хортице в Запорожье.
"Я с папой... Запорожье. Хортица", - написала Ольга.
На втором фото звезда уже была со старшей сестрой Натальей.
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"С Наталкой... 1977 год", - написала Ольга.
На фото была очень заметна разница в возрасте, ведь известно, что Наталья 56-го года рождения, а Ольга 66-го.
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