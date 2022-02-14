Настя Каменських, Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна та інші зірки постали без макіяжу, зовнішність деяких з них здивувала.

Як передає Politeka.net, цікаві фото українських артисток показали в мережі, викликавши бурхливу реакцію. Співачок і телеведучих звикли бачити з макіяжем і в ефектних нарядах, а ось фото без косметики можна вважати рідкістю.

На сторінці "Зіркового шляху" в Instagram показали добірку фотографій українських зірок з мейкапом і без нього.

Фото Насті Каменських, Лесі Нікітюк, Наді Дорофєєвої, Маші Єфросиніної та Джамали викликали ажіотаж. Однак думки користувачів мережі розійшлися.

"Красуні", "все дуже красиві", "а татуаж брів і губ це натуральність?", "Дорофєєва красуня ❤. Єфросиніну не впізнати", " Невже це Маша?", "Чудово виглядають без макіяжу❤красуні", "Маша така смішна, але все одно чарівна», «всі вони красуні🔥 мені навіть більше подобається їх природна краса, без макіяжу», «на них купа тонального крему і пудри плюс татуаж брів, надуті губи і нарощені вії», «Леся навіть молодше виглядає без макіяжу ніж з ним», - пишуть в коментарях.

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