Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно провела несколько дней в доме у мамы с близкими, решила отправиться на очередной отдых. В этот раз артистка выбрала Таиланд, откуда теперь активно публикует яркие кадры и хвастается впечатлениями.

Так, в этот раз телеведущая сначала показала, как нежилась на шезлонгах у побережья и сверкала фигурой, а после, как наслаждалась местными пейзажами за пределами курортных мест.

«Пришла на вечерний рынок еды. Танцы, музыка, сувениры. Атмосфера!», - пишет под кадрами Никитюк. На фото Леся предстала в удобном и изящном образе – с низким завязанным хвостом, в мини-шортах светло-голубого оттенка и кожаном мини-топе с простым верхом.

По словам Леси, она привыкла к яркому отдыху, поэтому не любит сидеть на месте и не хочет проводить все время у номера отеля.

Также Никитюк, которая сейчас отдыхает в Таиланде, поделилась в своем Instagram очаровательным кадром с необычной атмосферой релакса.

На снимке телезвезда показала одну свою ногу, которую сунула в кристально-чистый бассейн. В этой воде играют лучи солнца и плавают несколько цветков лотоса.

В подписи к фотографии она написала: "Посмотрела на бьюти-блогеров и инфлюэнсеров, дай думаю, и я запощу какой-нибудь кадр, который, по моему мнению, "ни о чем". Но с другой стороны, ммм реально красивая фотография? Как вам нога моя? Вода? Лотосы?".

Напомним, Никитюк ярко потроллила блогеров и призналась, сколько лишних кг привезет с отдыха: "Господи, это все...".

Как сообщала Politeka, Никитюк с Потапом стали ведущими нового шоу, украинцы не оценили: "А кроме нее кто-то ещё есть?".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк вышла к бассейну в своем самом откровенном купальнике: "Покажу вам немного...".