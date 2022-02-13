Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей и женой Алексея Потапенко (Потапа). Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Настя была в прозрачной кофточке и купальнике. Звезда дополнила образ стильными очками, а кофточку задрала, хвастаясь прессом.

"Неделя настолько была полна дел, что даже нет времени сделать новые фотки, поэтому заряжаю себя теплыми старенькими отпускными", - написала Каменских.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков, включая Лесю Никитюк, и написали комментарии:

"Что за орехи", "Что в тебе нравится, так это открытость", "Маечка маловата", "Какая вы красотка, моя бабушка вас очень любит", "Ну хоть так", "Не надо так жестоко обращаться к людям", "Настя Фастов с тобой", "На Одессу не похоже)", "Как надоело на такой дешёвый контент смотреть".

Напомним, Каменских поделилась романтическим настроением, сверкнув украшениями

А еще Politeka сообщала, что Каменских, Кухар, Онуфрийчук и другие звезды изумили эффектными образами

Также Politeka писала, что экс жена Позитива и лучшая подруга Каменских призналась, куда пропала



