Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - популярная украинская телеведущая. Звезда не забывает и об интернет-проектах, ведя "Экзамен", а также "Взрослые девочки" с Олей Поляковой. А недавно стало известно, что Ефросинину пригласили вести Нацотбор на "Евровидение-2022", где судьями стали Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала. На новых сторис в Инстаграм Мария показала, какой образ приготовила для финала Нацотбора.
На кадрах звезда стояла в гримерке, позируя перед зеркалом. Мария надела блестящее платье с вырезом и разрезом.
"15 минут до эфира", - подписала кадры Ефросинина.
На следующем сторис Мария уже готовилась выйти на сцену, позируя за кулисами.
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Напомним, победитель "Голосу країни" прошелся по финалистам Нацотбора на "Евровидение-2022"
А еще Politeka сообщала, что Нацотбор на "Евровидение-202", муж Дорофеевой Дантес назвал своего фаворита
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