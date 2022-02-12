Телеведущая Маша Ефросинина, которую позвали вести Нацотбор на "Евровидение-2022", показала эффектный образ для выхода на сцену.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - популярная украинская телеведущая. Звезда не забывает и об интернет-проектах, ведя "Экзамен", а также "Взрослые девочки" с Олей Поляковой. А недавно стало известно, что Ефросинину пригласили вести Нацотбор на "Евровидение-2022", где судьями стали Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала. На новых сторис в Инстаграм Мария показала, какой образ приготовила для финала Нацотбора.

На кадрах звезда стояла в гримерке, позируя перед зеркалом. Мария надела блестящее платье с вырезом и разрезом.

"15 минут до эфира", - подписала кадры Ефросинина.

На следующем сторис Мария уже готовилась выйти на сцену, позируя за кулисами.

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