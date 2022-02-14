Настя Каменских, Леся Никитюк, Маша Ефросинина и другие звезды предстали без макияжа, внешность некоторых из них удивила.

Как передает Politeka.net, интересные фото украинских артисток показали в Сети, вызвав бурную реакцию. Певиц и телеведущих привыкли видеть с макияжем и в эффектных нарядах, а вот фото без косметики можно считать редкостью.

На странице «Зіркового шляху» в Инстаграм показали подборку фотографий украинских звезд с мейкапом и без него.

Фото Насти Каменских, Леси Никитюк, Нади Дорофеевой, Маши Ефросининой и Джамалы вызвали ажиотаж. Однако мнения пользователей Сети разошлись.

«Красотки», «Все очень красивые», «А татуаж бровей и губ это натуральность?», «Дорофеева красотка ❤. Ефросинину не узнать», «Неужели это Маша?», «Замечательно выглядят без макияжа❤Красотки», «Маша такая смешная, но всё равно очаровательная», «Все они красавицы🔥 мне даже больше нравится их природная красота, без макияжа», «На них куча тонального крема и пудры плюс татуаж бровей, надутые губы и наращенные ресницы», «Леся даже моложе выглядит без макияжа чем с ним», - пишут в комментариях.

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