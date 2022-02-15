Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий сезон проекту "Голос країни", де новими тренерами стали: Надя Дорофєєва, Потап, Ольга Полякова та Святослав Вакарчук.
Цього разу на сцену шоу вийшла відома українська актриса-Карина Авакумова. Вона стала відома завдяки своїй ролі в серіалі "Київ вдень і вночі". На сцені "Голос країни" вона вирішила виконати пісню "Американо".
"Трохи перекрикує, перевалює", - коментує виступ Потап.
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"Ви знаєте, рік тому теж хотіла прийти на "Голос країни", але я була вагітна, якраз останні терміни. Але сьогодні зі мною тут поруч моя група підтримки, і мій син", - розповіла співачка.
До Карини Авакумової не розвернувся жоден тренер, і їй не дали "другого шансу". З цього приводу співачка не змогла стримати сліз.
"Я дуже кайфую, що стою на цій сцені. Але не цього разу...", - заплакала Каріна Авакумова.
До неї вийшла Надя Дорофєєва, щоб її підтримати.
"Ти справжній боєць! Повертайся ще", - висловила слова підтримки Дорофєєва.
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