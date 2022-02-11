На официальной страничке "Голосу країни" в Инстаграм опубликовали фрагмент выступления одного из участников во время слепых прослушиваний, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Как сильно исполнена одна из самых известных песен в мире «O Sole Mio»😍. Василий Палюх работает иподиаконом в храме и параллельно занимается академическим пением. Завораживает, верно?", - говорится в подписи.
К Василию повернули свои кресла трое из четырех судей "Голосу країни". На кадрах видна реакция Потапа, Святослава Вакарчука, Нади Дорофеевой и Оли Поляковой.
В итоге, молодой ипдиакон решил пойти в команду к Потапу.
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Пользователи обсуждают его выступление, сравнивая с другим участником - дочкой музыкального продюсера Константина Меладзе, Лией. Девушке удалось развернуть к себе кресла сразу всех четырех судей.
"Но удивил, когда пошел к Потапу 😮 за него такая борьба шла 🔥🔥🔥. Желаю победы ❤️"; "Очень понравилось как он поёт 👏"; "Сколько кресел он развернул? - Интересно, парень с таким голосом только 3, а дочка со слабым голосом Меладзе аж 4..."; "Он 🔥 чем дочь Меладзе, но весь пиар вокруг неё", - пишут в Сети.
Напомним, дочь Меладзе не сдержала слез на "Голосі країни" с Вакарчуком и Поляковой
Как сообщала Politeka, названы имена новых счастливчиков на "Голосі країни", кто прошел: "Я за Лию Меладзе"
Также Politeka писала, что Потап на съемках впечатлил новым образом даже продюсера "Голос країни" Завадюка.