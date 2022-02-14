Владимир Порубайло на слепых прослушиваниях исполнил песню "Eye Of The Tiger" группы Survivor, восхитив своим пением Олю Полякову и Надю Дорофееву. Парень отдал предпочтение последней, передает Politeka.net
После выступления Владимир сделал предложение руки и сердца своей девушке.
"Андрианочка, родная! Спасибо тебе большое за то, что ты меня поддерживала. Ты мой двигатель по жизни. Я тебя очень сильно обожаю и люблю. Я хочу, чтобы ты в дальнейшем была рядом со мной всю мою жизнь. Это тебе", — сказал он.
Владимир подарил возлюбленной букет красных роз, встал на одно колено и протянул ей обручальное кольцо.
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Похоже, что для девушки предложение было настоящей неожиданностью. Андриана не смогла произнести ни слова, поэтому только головой показала свое согласие.
В этот момент рядом с возлюбленными находились ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, которые стали кричать «Горько!».
Тренеры проекта, кроме Святослава Вакарчука встали со своих мест и увлеченно наблюдали за происходящим.
"Настоящая любовь на "Голосі", круто", - сказала Надя Дорофеева.
"Поздравляем", - прокричала Оля Полякова.
«Вот как на колено становится настоящий мужчина», «Для девочки нежданчик», «Молодец! Красава!», «Какая замечательная пара», - пишут в Сети.
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