Владимир Порубайло на слепых прослушиваниях исполнил песню "Eye Of The Tiger" группы Survivor, восхитив своим пением Олю Полякову и Надю Дорофееву. Парень отдал предпочтение последней, передает Politeka.net

После выступления Владимир сделал предложение руки и сердца своей девушке.

"Андрианочка, родная! Спасибо тебе большое за то, что ты меня поддерживала. Ты мой двигатель по жизни. Я тебя очень сильно обожаю и люблю. Я хочу, чтобы ты в дальнейшем была рядом со мной всю мою жизнь. Это тебе", — сказал он.

Владимир подарил возлюбленной букет красных роз, встал на одно колено и протянул ей обручальное кольцо.

Похоже, что для девушки предложение было настоящей неожиданностью. Андриана не смогла произнести ни слова, поэтому только головой показала свое согласие.

В этот момент рядом с возлюбленными находились ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, которые стали кричать «Горько!».

Тренеры проекта, кроме Святослава Вакарчука встали со своих мест и увлеченно наблюдали за происходящим.

"Настоящая любовь на "Голосі", круто", - сказала Надя Дорофеева.

"Поздравляем", - прокричала Оля Полякова.

«Вот как на колено становится настоящий мужчина», «Для девочки нежданчик», «Молодец! Красава!», «Какая замечательная пара», - пишут в Сети.

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