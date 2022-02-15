Известная украинская актриса Карина Аввакумова не сдержала слёз после своего неудачного выступления на "Голосі країни".

Как передает Politeka.net, недавно начался новый сезон проекта "Голос країни", где новыми тренерами стали: Надя Дорофеева, Потап, Ольга Полякова и Святослав Вакарчук.

На этот раз на сцену шоу вышла известная украинская актриса - Карина Аввакумова. Она стала известна благодаря своей роли в сериале "Киев днем и ночью". На сцене "Голос країни" она решила исполнить песню "Американо".

"Чуть-чуть перекрикивает, переваливает", — комментирует выступление Потап.

"Вы знаете, год назад тоже хотела прийти на "Голос країни", но я была беременна, как раз последние сроки. Но сегодня со мной тут рядом моя группа поддержки, и мой сын", — рассказала певица.

К Карине Аввакумовой не развернулся ни один тренер, и ей не дали "второго шанса". По этому поводу певица не смогла сдержать слёз.

"Я очень кайфую, что стою на этой сцене. Но, не в этот раз...", — заплакала Карина Аввакумова.

К ней вышла Надя Дорофеева, чтобы её поддержать.

"Ты настоящий боец! Возвращайся еще", — высказала слова поддержки Дорофеева.

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