Знаменитий український дизайнер і творець власного бренду одягу Андре Тан після розлучення повідомив, що знову закоханий.

Як пише Politeka.net, в День святого Валентина модельєр поділився в Instagram знімком з ефектною дівчиною, поруч з якою він розплився в усмішці. У пості Андре Тан зізнався, що його знову переповнюють почуття.

"О, так, я знову закоханий! Що якщо я вам скажу, що у вас є шанс бути закоханими все життя? Хочете так? Тоді закохайтеся в себе!",- написав дизайнер.

Він нагадав українцям про те, що будь-яка любов повинна починатися з любові людини до самої себе.

Модельєр поділився кількома порадами, які допомогли йому знайти гармонію з собою.

Для початку Тан порадив полюбити своє тіло. За словами дизайнера, якщо людина піклуватися про своє тіло і доглядає за ним, йому буде легше себе прийняти.

Також Андре Тан порекомендував "любити себе" більш конкретно-для початку як когось. У процесі варто звертати увагу на те, що людина робить для досягнення тієї чи іншої своєї мети.

Тан також радить полюбити свою справу і транслювати любов в навколишній світ.

Дизайнер підкреслив, що чим більше людина любить себе, тим більше його люблять і інші.

"Скажу чесно: я знову закоханий! В себе, в навколишній мене світ, в цей Всесвіт. Любов - все-таки найпрекрасніше, що людина може відчути", - підсумував Андре Тан.

Судячи з усього, дівчина, з якою він позував на фото – одна з його моделей.

Нагадаємо, що минулого року Андре Тан оголосив, що розлучається зі своєю дружиною Аліною Харченко після довгих років шлюбу. У пари є спільна дочка, Софія.

Нагадаємо, Андре Тан зважився на нові одкровення про хворобу, розлучення і хто йому допоміг.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан переживає втрату важливої для себе людини.

Також Politeka писала, що 39-річний Андре Тан з самого ранку опинився під крапельницею.